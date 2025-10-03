| Telemetro
Sorpresa en Calle 7 Panamá: Alfredo y Kathiana quedan eliminados de la etapa verde

En el penúltimo día de competencias de la etapa verde de Calle 7 Panamá, dos competidores fueron eliminados tras intensas pruebas.

Por Ana Canto

En el penúltimo día de competencias de la etapa verde de Calle 7 Panamá, dos competidores fueron eliminados tras intensas pruebas y después de empatar en puntos en la tabla de posiciones. Kathiana y Alfredo se despidieron de la temporada 25, luego de cinco días de competencias que pusieron a prueba su habilidad, destreza y resistencia en cada desafío.

Para la semifinal del lunes 6 de octubre, lograron clasificar Edikelis, Bianca y la novata revelación Jomaris. En la categoría masculina, avanzan el actual campeón Joel, Rafe y Kevin.

