En el penúltimo día de competencias de la etapa verde de Calle 7 Panamá, dos competidores fueron eliminados tras intensas pruebas y después de empatar en puntos en la tabla de posiciones. Kathiana y Alfredo se despidieron de la temporada 25, luego de cinco días de competencias que pusieron a prueba su habilidad, destreza y resistencia en cada desafío.
Calle 7 Panamá Calle 7 - 3 de octubre de 2025 - 18:00
Sorpresa en Calle 7 Panamá: Alfredo y Kathiana quedan eliminados de la etapa verde
Para la semifinal del lunes 6 de octubre, lograron clasificar Edikelis, Bianca y la novata revelación Jomaris. En la categoría masculina, avanzan el actual campeón Joel, Rafe y Kevin.
