¿Habrá ley seca el viernes 9 de enero? Esto debes saber del próximo día feriado

Panamá contará con 12 días feriados oficiales en 2026, de acuerdo con el calendario nacional de días libres que aplica tanto para el sector público como privado. El cronograma inicia el jueves 1 de enero, por la celebración de Año Nuevo, y continúa con el viernes 9 de enero , fecha en la que se conmemora el Día de los Mártires.

Según el documento oficial, el 9 de enero y el martes 17 de febrero están legalmente establecidos como días de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país, sin distinción entre entidades públicas o empresas privadas.

La conmemoración del 9 de enero recuerda los acontecimientos históricos de 1964 y es considerada una de las fechas patrias más relevantes del calendario nacional, por lo que cada año genera consultas sobre su alcance laboral y posibles restricciones comerciales.

¿Habrá ley seca el 9 de enero?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008501814480572852?s=20&partner=&hide_thread=false Los monumentos que se encuentran en la avenida de Los Mártires para rendir homenaje a quienes lucharon por la soberanía panameña el 9 de enero de 1964, se encuentan en abandono, una situación que es catalogada como vergonzosa y se le atribuye a la inacción de distintos… pic.twitter.com/HC90Cnkhg4 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 6, 2026

En cuanto a la aplicación de ley seca, la Ley 118 de 2013, que declara el 9 de enero como Día de la Soberanía Nacional, no contempla disposiciones específicas relacionadas con la prohibición de venta de bebidas alcohólicas ni el cierre obligatorio de bares, discotecas u otros locales de entretenimiento.

Esto significa que, salvo que las autoridades emitan un decreto especial, no existe una prohibición automática para la venta de alcohol durante este feriado. No obstante, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a posibles anuncios oficiales por parte del Gobierno Nacional o los municipios.