9 de enero: Alcaldía de Panamá anuncia cierres por motivo del Día de los Mártires

La Alcaldía de Panamá informó a la ciudadanía que, con motivo de la conmemoración del Día de los Mártires, el próximo viernes 9 de enero de 2026, las oficinas públicas municipales permanecerán cerradas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los centros de recaudación también suspenderán su atención al público durante esta fecha, por lo que no se realizarán trámites presenciales ni pagos en las sedes municipales.

La entidad precisó que las labores administrativas se reanudarán el lunes 12 de enero de 2026, en su horario regular de atención, una vez concluido el fin de semana.

No obstante, la Alcaldía recordó que los ciudadanos podrán realizar trámites, consultas y pagos a través de sus plataformas digitales, las cuales se mantendrán habilitadas las 24 horas, como parte de su estrategia de atención continua y digitalización de servicios.

El Día de los Mártires es una fecha de carácter nacional, en la que se rinde homenaje a los panameños que lucharon por la soberanía del país, por lo que diversas instituciones públicas suspenden sus labores.