Avanzan labores de mantenimiento en el Monumento a los Mártires.

La Alcaldía de Panamá continúa con las labores de mantenimiento y adecuación del paso peatonal y del Monumento a los Mártires, ubicados sobre la vía que lleva el mismo nombre.

La intervención, que se realiza de forma periódica y con trabajos profundos, ha incluido el desmontaje del deteriorado techo de poliuretano, el cual afectaba la visibilidad y servía como refugio para personas en situación de calle, además de propiciar la acumulación de basura.

Asimismo, el equipo aprovechó para pintar y mejorar la iluminación del Monumento a los Mártires y de sus alrededores.

Los trabajos son supervisados por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien destacó que “a pesar de no ser responsabilidad de la Alcaldía de Panamá, es importante que estas estructuras sean seguras y se vean bien. Nuestro equipo se mantiene día y noche brindando el mantenimiento, adecuado durante todo el año pero debido a la poca luz siempre son vandalizadas”.

La Alcaldía de Panamá también adelanta un plan de mejora del sistema de videovigilancia, con el objetivo de ampliar la capacidad de la institución y, en coordinación con la Policía Nacional, lograr una mayor cobertura de los espacios públicos.