Jóvenes skaters denuncian agresión en la Cinta Costera 3

Un grupo de jóvenes skaters denunció haber sido agredido en la Cinta Costera 3 , presuntamente por menores de edad provenientes de áreas aledañas, quienes les habrían lanzado piedras y atacado con palos mientras practicaban este deporte urbano.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, el incidente ocurrió de forma repentina, lo que generó momentos de tensión y temor entre quienes se encontraban utilizando el espacio recreativo. Los jóvenes indicaron que algunos resultaron con golpes leves, aunque no se ha confirmado si fue necesaria atención médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009228519889687025?s=20&partner=&hide_thread=false Jóvenes skaters denunciaron que fueron agredidos en la Cinta Costera 3 por un grupo de niños de áreas aledañas, quienes les lanzaron piedras y golpearon con palos. pic.twitter.com/1MvPVw9wSa — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

La situación ha generado preocupación entre deportistas y usuarios frecuentes de la Cinta Costera, quienes señalaron que este espacio es utilizado diariamente por familias, ciclistas, corredores y practicantes de deportes extremos, por lo que solicitaron mayor vigilancia y presencia de unidades de seguridad.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, mientras los afectados evalúan interponer una denuncia formal para que el caso sea investigado.

La Cinta Costera 3 es considerada uno de los principales espacios de esparcimiento de la ciudad de Panamá, por lo que ciudadanos reiteran el llamado a garantizar la convivencia pacífica y el uso seguro de las áreas públicas.