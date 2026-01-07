Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 17:28

SINAPROC emite aviso por incremento de oleaje y vientos en el Caribe panameño

SINAPROC alerta por incremento de oleaje y vientos en el Caribe panameño hasta el 10 de enero de 2026. Autoridades piden extremar medidas de prevención.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) alertó a la ciudadanía sobre un incremento del oleaje y los vientos en el Caribe panameño, de acuerdo con un Aviso de Vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Según el informe, estas condiciones obedecen al fortalecimiento de un sistema de alta presión y estarán vigentes desde las 12:00 a.m. del jueves 8 de enero hasta las 11:59 p.m. del sábado 10 de enero de 2026.

SINAPROC emite aviso por incremento de oleaje y viento

Regiones afectadas

  • Caribe Occidental: Norte de Veraguas, norte de la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, con olas entre 1.5 y 2.0 metros y vientos de hasta 30 km/h.
  • Caribe Central: Costa Abajo, Centro y Costa Arriba de la provincia de Colón, donde se prevén olas de 1.5 a 2.1 metros y vientos entre 25 y 45 km/h.
  • Caribe Oriental: Comarca de Guna Yala, con olas de hasta 2.5 metros y vientos que podrían alcanzar los 40 km/h.
El SINAPROC advirtió que estas condiciones podrían provocar mar agitado y corrientes de resaca, representando un riesgo para bañistas, embarcaciones menores y actividades recreativas marítimas.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, la entidad exhortó a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, especialmente:

  • Evitar ingresar al mar en zonas con oleaje fuerte.
  • Atender las recomendaciones de guardavidas y autoridades locales.
  • A las embarcaciones artesanales, tomar las debidas precauciones o suspender la navegación si las condiciones lo ameritan.

El SINAPROC recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a los canales establecidos.

