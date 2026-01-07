SINAPROC emite aviso por incremento de oleaje y vientos en el Caribe panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) alertó a la ciudadanía sobre un incremento del oleaje y los vientos en el Caribe panameño, de acuerdo con un Aviso de Vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).
Contenido relacionado: SINAPROC mantiene búsqueda de adulto mayor desaparecido en el río Dos Bocas
SINAPROC emite aviso por incremento de oleaje y viento
Regiones afectadas
- Caribe Occidental: Norte de Veraguas, norte de la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, con olas entre 1.5 y 2.0 metros y vientos de hasta 30 km/h.
- Caribe Central: Costa Abajo, Centro y Costa Arriba de la provincia de Colón, donde se prevén olas de 1.5 a 2.1 metros y vientos entre 25 y 45 km/h.
- Caribe Oriental: Comarca de Guna Yala, con olas de hasta 2.5 metros y vientos que podrían alcanzar los 40 km/h.
El SINAPROC advirtió que estas condiciones podrían provocar mar agitado y corrientes de resaca, representando un riesgo para bañistas, embarcaciones menores y actividades recreativas marítimas.
Recomendaciones a la población
Ante este escenario, la entidad exhortó a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, especialmente:
- Evitar ingresar al mar en zonas con oleaje fuerte.
- Atender las recomendaciones de guardavidas y autoridades locales.
- A las embarcaciones artesanales, tomar las debidas precauciones o suspender la navegación si las condiciones lo ameritan.
El SINAPROC recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a los canales establecidos.