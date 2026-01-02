SINAPROC mantiene búsqueda de adulto mayor desaparecido en el río Dos Bocas

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) continúa las labores de búsqueda de un adulto mayor de 74 años, reportado como desaparecido desde el 1 de enero, en el río Dos Bocas, ubicado en el corregimiento de Coclé, distrito de Penonomé.

De acuerdo con la entidad, los equipos de rescate mantienen operativos activos en la zona, con el objetivo de dar con el paradero del ciudadano, cuyas circunstancias de desaparición están siendo investigadas.

SINAPROC busca a adulto mayor desaparecido en Coclé

El SINAPROC informó que las labores se realizan en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, reforzando la búsqueda tanto en el cauce del río como en áreas aledañas, tomando en cuenta las condiciones del terreno y del afluente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar ingresar a ríos y quebradas, especialmente durante la temporada seca, cuando el caudal puede variar repentinamente y representar un alto riesgo, sobre todo para personas adultas mayores.

El operativo se mantendrá mientras las condiciones climáticas y de seguridad lo permitan.