Monumentos del 9 de Enero, entre el abandono y el olvido a días de una fecha histórica

A escasos días de cumplirse un nuevo aniversario de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, los monumentos erigidos en honor a quienes lucharon por la soberanía panameña reflejan un preocupante estado de abandono.
También te puede interesar: 9 de Enero, Día de los Mártires: así se encuentran hoy los monumentos de la lucha de 1964
9 de enero: historiador cuestiona la desidia histórica
El historiador Rommel Escarreola expresó su indignación por la falta de atención a estos símbolos nacionales, señalando que el problema trasciende administraciones.
Escarreola recordó que los monumentos representan momentos decisivos en la historia del país y cuestionó la falta de acción de las autoridades responsables de su preservación. “Si voy yo y lo arranco y los quito de ahí, me meten preso. Pero los monumentos están ahí en una desidia olímpica y tremenda, sin la acción de las autoridades competentes” expresó el historiador.
Ciudadanos reclaman mantenimiento y respeto histórico
La ciudadanía también expresó su preocupación ante el evidente deterioro del sitio. Para muchos, el abandono no solo afecta la memoria histórica, sino que proyecta una imagen negativa del país frente a los visitantes extranjeros.
“Debería mantenerse en mejores condiciones, para que los turistas puedan apreciar y aprender sobre nuestra historia cuando nos visitan”, comentó uno de los ciudadanos.
Otros coinciden en que el descuido es notorio y persistente. “Está completamente abandonado y lleno de basura. Se le pide a las autoridades que le presten un poco más de atención y que intervengan los monumentos históricos de Panamá”, señalaron.
Una reflexión que se desvanece tras la fecha
Aunque cada año, previo al 9 de enero, resurgen los llamados de atención, ciudadanos cuestionan que, una vez pasada la conmemoración, el tema vuelve a quedar fuera de la agenda pública.
La falta de acciones sostenidas mantiene a estos monumentos como testigos silenciosos de una gesta que marcó la historia nacional, pero que hoy lucha contra el olvido.