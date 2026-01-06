Monumentos del 9 de Enero, entre el abandono y el olvido a días de una fecha histórica

A escasos días de cumplirse un nuevo aniversario de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, los monumentos erigidos en honor a quienes lucharon por la soberanía panameña reflejan un preocupante estado de abandono.

El reclamo, que no es nuevo, vuelve a tomar fuerza tras recorridos realizados por la Avenida de los Mártires, donde el deterioro, la basura y la falta de mantenimiento son evidentes.

Notable deterioro en monumentos del 9 de enero.

9 de enero: historiador cuestiona la desidia histórica

El historiador Rommel Escarreola expresó su indignación por la falta de atención a estos símbolos nacionales, señalando que el problema trasciende administraciones.

“Es vergonzoso, me apena, me duele sobre todo que los distintos gobiernos, no este, estoy hablando de todos los anteriores y antes, antes de la invasión y después de la invasión no se ha hecho absolutamente nada”, señaló Escarreola. “Es vergonzoso, me apena, me duele sobre todo que los distintos gobiernos, no este, estoy hablando de todos los anteriores y antes, antes de la invasión y después de la invasión no se ha hecho absolutamente nada”.

Escarreola recordó que los monumentos representan momentos decisivos en la historia del país y cuestionó la falta de acción de las autoridades responsables de su preservación. “Si voy yo y lo arranco y los quito de ahí, me meten preso. Pero los monumentos están ahí en una desidia olímpica y tremenda, sin la acción de las autoridades competentes” expresó el historiador.

Ciudadanos reclaman mantenimiento y respeto histórico

La ciudadanía también expresó su preocupación ante el evidente deterioro del sitio. Para muchos, el abandono no solo afecta la memoria histórica, sino que proyecta una imagen negativa del país frente a los visitantes extranjeros.

“Debería mantenerse en mejores condiciones, para que los turistas puedan apreciar y aprender sobre nuestra historia cuando nos visitan”, comentó uno de los ciudadanos.

Otros coinciden en que el descuido es notorio y persistente. “Está completamente abandonado y lleno de basura. Se le pide a las autoridades que le presten un poco más de atención y que intervengan los monumentos históricos de Panamá”, señalaron.

Una reflexión que se desvanece tras la fecha

Aunque cada año, previo al 9 de enero, resurgen los llamados de atención, ciudadanos cuestionan que, una vez pasada la conmemoración, el tema vuelve a quedar fuera de la agenda pública.

La falta de acciones sostenidas mantiene a estos monumentos como testigos silenciosos de una gesta que marcó la historia nacional, pero que hoy lucha contra el olvido.