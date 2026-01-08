Panamá Nacionales -  8 de enero de 2026 - 10:09

Guardaparques rescatan delfín varado en el Parque Nacional San Lorenzo

En la comunidad de Piña, se atendió oportunamente el varamiento de un delfín en la costa por parte de autoridades y residentes.

Ana Canto
Guardaparques del Parque Nacional San Lorenzo, en el distrito de Chagres, atendieron oportunamente el varamiento de un delfín en la costa, el cual fue guiado nuevamente hacia aguas profundas.

La labor se realizó con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Policía Ambiental y la comunidad de Piña, con el objetivo de permitir que el delfín continuara su recorrido de forma segura.

