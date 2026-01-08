Guardaparques rescatan delfín varado en el Parque Nacional San Lorenzo.

Guardaparques del Parque Nacional San Lorenzo, en el distrito de Chagres, atendieron oportunamente el varamiento de un delfín en la costa.



El trabajo conjunto con la @aeronavalpanama, la Policía Ambiental y la comunidad de Piña, permitió que el ejemplar fuera guiado nuevamente… pic.twitter.com/Bm9kO70h30