Guardaparques rescatan delfín varado en el Parque Nacional San Lorenzo.

Guardaparques del Parque Nacional San Lorenzo, en el distrito de Chagres, atendieron oportunamente el varamiento de un delfín en la costa, el cual fue guiado nuevamente hacia aguas profundas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009267144333140458&partner=&hide_thread=false
Guardaparques del Parque Nacional San Lorenzo, en el distrito de Chagres, atendieron oportunamente el varamiento de un delfín en la costa.— Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026
El trabajo conjunto con la @aeronavalpanama, la Policía Ambiental y la comunidad de Piña, permitió que el ejemplar fuera guiado nuevamente… pic.twitter.com/Bm9kO70h30