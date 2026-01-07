Fechas del segundo pago a jubilados y pensionados en enero 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial del segundo pago a jubilados y pensionados , correspondiente a la segunda quincena de enero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

De acuerdo con la entidad, los pagos se realizarán en dos fechas distintas, según el método de cobro utilizado por cada beneficiario.

Fechas del segundo pago – Enero 2026 a jubilados y pensionados

Acreditación bancaria (ACH):

Martes 20 de enero de 2026

Pago por cheque:

Miércoles 21 de enero de 2026

La CSS reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de verificar sus cuentas bancarias o acudir a los puntos de pago autorizados, según corresponda, para evitar inconvenientes durante el cobro.

Este desembolso forma parte del calendario regular de pagos que la institución mantiene para garantizar el cumplimiento oportuno de las prestaciones a sus beneficiarios.