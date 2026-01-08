Menos nacimientos, más bodas: así fue el balance demográfico de Panamá en 2025

El Tribunal Electoral publicó un informe en el que detalla las cifras de niños y niñas registrados en 2025, así como la cantidad de defunciones, matrimonios y divorcios. Según los resultados finales, los matrimonios muestran una tendencia al alza, mientras que, por el contrario, los nacimientos continúan disminuyendo.

El Tribunal especificó que el año pasado nacieron 32,877 niños y 31,375 niñas. Las provincias con mayor número de nacimientos fueron Panamá, con 23,835, y Chiriquí, con 10,663. En cuanto a las comarcas, Ngäbe-Buglé registró la mayor cantidad de nacimientos, con 5,831, mientras que Emberá Wounaan reportó únicamente 85.

Cantidad de defunciones y regiones con tasas más altas de mortalidad

En 2025, el registro de defunciones fue de 23,946, de las cuales 13,536 correspondieron a hombres y 10,410 a mujeres. Esta cifra representa el 37.26 %, en comparación con el 62.74 % correspondiente a los nacimientos registrados durante el año.

Las provincias con las tasas más altas de mortalidad fueron Panamá, con 11,186 defunciones; Chiriquí, con 3,286, y Panamá Oeste, con 1,794 casos.

¿Cuántos matrimonio y divorcios hubo en 2025?

En cuanto a las uniones formales, se informó que en 2025 se registraron 11,595 matrimonios en todo el país. La provincia de Panamá concentró el mayor número de casamientos, con 5,656, lo que representa el 48.78 % del total nacional.

Por su parte, los divorcios alcanzaron una cifra de 4,370 a nivel nacional. Las provincias con más disoluciones matrimoniales fueron Panamá, con 2,236; Panamá Oeste, con 559, y Chiriquí, con 552. Las estadísticas indican que durante 2025 hubo una clara mayoría de matrimonios, con un 62.31 %, frente a un 37.69 % de divorcios.

Con base en los datos oficiales de 2025, la población panameña evidenció un fenómeno sociodemográfico en el que se observa que la cifra de nacimientos registró una disminución del 2 % en comparación con el año anterior (2024). En contraste, los matrimonios aumentaron un 13 %, las defunciones se incrementaron en un 2 % y los divorcios disminuyeron un 2 % durante el mismo período.