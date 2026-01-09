MiBus anuncia nueva ruta I182: Así conectará Parque Lefevre con la estación 12 de Octubre

La empresa MiBus informó que a partir del 19 de enero entrará en operación la nueva ruta I182, un servicio de Metrobús que conectará sectores del corregimiento de Parque Lefevre con puntos estratégicos de la ciudad, facilitando el traslado de miles de usuarios del transporte público.

Según el comunicado oficial, la ruta iniciará su recorrido en la Zona Paga 5 de Mayo y atravesará importantes vías de alto tráfico vehicular, ofreciendo una nueva alternativa de conexión hacia el norte de la ciudad.

Ruta y paradas del Metrobús I182

El recorrido del nuevo servicio I182 contempla las siguientes vías principales:

Zona Paga 5 de Mayo

Vía Israel

Avenida Ernesto T. Lefevre (Parque Lefevre)

(Parque Lefevre) Avenida 12 de Octubre

Vía Transístmica

Estación del Metro Los Andes

Esta ruta permitirá una mejor integración con el Metro de Panamá, especialmente para los usuarios que se desplazan desde áreas residenciales de Parque Lefevre hacia la Avenida 12 de Octubre y la Vía Transístmica.

Beneficio para los usuarios según MiBus

Con la puesta en marcha de la ruta I182, MiBus busca optimizar los tiempos de traslado, reducir transbordos y mejorar la conectividad entre el centro de la ciudad y el sector norte, beneficiando a estudiantes, trabajadores y residentes de estas zonas.

La empresa recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de MiBus para conocer horarios y ajustes operativos.