Becas IFARHU 2026: calificación mínima para aplicar al concurso general

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la convocatoria oficial del Concurso General de Becas 2026 , que estará disponible a partir del 12 de enero, dirigida a estudiantes de distintos niveles educativos del país.

El director de la entidad, Carlos Godoy, informó que el concurso está abierto para estudiantes de primaria, premedia, media y universitarios, tanto de escuelas oficiales como particulares, siempre que cumplan con el promedio académico mínimo establecido.

¿Cuál es la calificación mínima para aplicar según IFARHU?

Según lo informado por el IFARHU, los requisitos académicos son los siguientes:

Estudiantes de primaria, premedia y media: Promedio final mínimo de 4.5

Estudiantes universitarios: Índice académico mínimo de 2.0



Estos requisitos aplican para quienes deseen postularse por primera vez al Concurso General de Becas 2026.

Concurso general de becas inicia el 12 de enero

Godoy detalló que el proceso de inscripción iniciará el 12 de enero, por lo que recomendó a los estudiantes y acudientes preparar con anticipación la documentación requerida y mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para conocer el calendario, modalidades de beca y pasos del proceso.

El Concurso General de Becas es uno de los programas más esperados cada año, ya que beneficia a miles de estudiantes panameños y representa un apoyo económico clave para la continuidad de sus estudios.

Pasos para aplicar

registrarse en la web de IFARHU

Ingresar y registrar los datos del 12 al 23 de enero

Tendrán 10 días hábiles para registrar correctamente los datos

Código de acceso y preselección (Guardar el código o contraseña para seguimiento)

Selección de beneficiarios tras análisis de la base de datos aleatoriamente

1 mes aproximado para la preselección

Entrega de documentos si es preseleccionado

Procesamiento y pago