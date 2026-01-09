Panamá Nacionales -  9 de enero de 2026 - 14:16

Horario del Metro de Panamá por Día de los Mártires: así operará este 9 de enero del 2026

Conoce el horario especial del Metro de Panamá este 9 de enero del 2026 por año nuevo. Las Líneas 1 y 2 operarán de la siguiente forma.

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que este viernes 9 de enero 2026, con motivo de la conmemoración del Día de los Mártires mantendrá un horario especial de operación en sus Líneas 1 y 2, garantizando el traslado de los usuarios durante esta fecha festiva.

De acuerdo con la información oficial, el servicio estará disponible desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., ofreciendo una alternativa rápida y segura para movilizarse por la ciudad de Panamá durante el feriado navideño.

Horario del Metro de Panamá el 9 de enero 2026

  • Línea 1: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Línea 2: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Las autoridades recordaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar las normas de convivencia dentro de las instalaciones.

Metro de Panamá.jpg

Tarifas vigentes del Metro de Panamá

El Metro mantendrá sus tarifas regulares, sin cambios durante el día de Navidad:

  • Tarifa regular: B/. 0.35
  • Tarifa para jubilados, tercera edad y personas con discapacidad: B/. 0.24

El Metro de Panamá reiteró que continuará brindando un servicio eficiente durante las festividades, permitiendo a los ciudadanos realizar sus desplazamientos con normalidad.

