Lotería de Panamá Entretenimiento -  10 de junio de 2026 - 09:59

Lotería Nacional de Panamá: Conozca los premios del sorteo miercolito

La Lotería recordó que los precios oficiales por fracción se mantienen sin alteraciones, conservando su costo regular en todo el territorio nacional.

Lotería Nacional de Panamá: Conozca los premios del sorteo miercolito
@PGN
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció los detalles e incentivos oficiales para el sorteo del "miercolito", el cual está programado para celebrarse este miércoles 10 de junio a partir de las 3:00 p.m.

La institución recordó a los compradores y billeteros que la estructura de precios oficiales por fracción se mantiene de la siguiente manera:

  • Billete de números: B/. 1.00 por fracción.

  • Chance de números: B/. 0.25 por fracción.

Premios de la Lotería Nacional de Panamá

Incentivos de billetes

  • Serie y folio: B/. 10,000.00
  • Primer premio (letras): B/. 4,000.00
  • Segundo premio (letras): B/. 2,000.00
  • Tercer premio (letras): B/. 500.00.00

Premios por fracción

  • Primer premio: B/. 2,000.00
  • Segundo premio: B/. 600.00
  • Tercer premio: B/. 300.00

Incentivos de chances

Números bajos

  • Primer premio (letras) - 32 al 00: B/. 28.00

Números bajos

  • Primer premio (letras) - 01 al 31: B/. 6.00

Premios por fracción

  • Primer premio: B/. 14.00
  • Segundo premio: B/. 6.00
  • Tercer premio: B/. 3.00

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