Lotería Nacional de Panamá: Conozca los premios del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció los detalles e incentivos oficiales para el sorteo del "miercolito", el cual está programado para celebrarse este miércoles 10 de junio a partir de las 3:00 p.m.
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Billete de números: B/. 1.00 por fracción.
Chance de números: B/. 0.25 por fracción.
Premios de la Lotería Nacional de Panamá
Incentivos de billetes
- Serie y folio: B/. 10,000.00
- Primer premio (letras): B/. 4,000.00
- Segundo premio (letras): B/. 2,000.00
- Tercer premio (letras): B/. 500.00.00
Premios por fracción
- Primer premio: B/. 2,000.00
- Segundo premio: B/. 600.00
- Tercer premio: B/. 300.00
Incentivos de chances
Números bajos
- Primer premio (letras) - 32 al 00: B/. 28.00
Números bajos
- Primer premio (letras) - 01 al 31: B/. 6.00
Premios por fracción
- Primer premio: B/. 14.00
- Segundo premio: B/. 6.00
- Tercer premio: B/. 3.00