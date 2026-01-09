Suspenden juicio del Caso Fisher por audiencia del Caso Odebrecht

El Tribunal de Juicio Oral que adelanta el Caso Fisher decidió suspender por varios días la realización del juicio, debido a que uno de sus integrantes deberá presidir la audiencia del Caso Odebrecht, programada para el 12 de enero de 2026.

La decisión responde a la coincidencia de agendas judiciales en procesos de alto perfil, lo que obligó a realizar un ajuste temporal en el desarrollo del juicio del Caso Fisher.

Ajuste por carga judicial en el caso Fisher

Órgano Judicial - Sistema Penal Acusatorio OJudicial

Fuentes judiciales indicaron que la suspensión es de carácter administrativo y temporal, y no implica la interrupción definitiva del proceso, el cual se reanudará una vez concluida la audiencia correspondiente al Caso Odebrecht.

El Caso Odebrecht es considerado uno de los procesos judiciales más complejos y de mayor relevancia en el país, por lo que requiere la presencia completa del tribunal asignado.

Hasta el momento, no se ha informado la fecha exacta de reanudación del juicio del Caso Fisher, la cual será comunicada oportunamente a las partes involucradas.