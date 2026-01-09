Presidente Mulino honra a los mártires del 9 de Enero a 62 años de la gesta

El presidente de la República , José Raúl Mulino, acompañado de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, rindió honor a los mártires del 9 de Enero de 1964 durante un acto solemne que conmemoró, 62 años después, la gesta patriótica que impulsó la reversión del Canal de Panamá y la reintegración del territorio nacional.

El homenaje se realizó en el monumento “La Llama Eterna”, ubicado en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, escenario cargado de simbolismo histórico. El canciller de la República, Javier Martínez Acha, fungió como orador de fondo del acto.

“La soberanía no se negocia, se respeta”

Durante su intervención, el canciller Martínez Acha destacó el valor y la dignidad del pueblo panameño frente a los hechos del 9 de Enero.

"Fue el momento en que un pueblo pequeño en territorio, pero inmenso en dignidad, le dijo al mundo que su soberanía no se negocia, se respeta", expresó.

Añadió que los mártires formaron parte de una generación consciente de su deber patriótico, que cumplió con Panamá en uno de los episodios más determinantes de la historia nacional.

El sacrificio que cambió el destino del país

Martínez Acha recordó que sin el sacrificio de los 21 mártires, no habrían sido posibles los Tratados Torrijos-Carter, la reversión del Canal ni su posterior ampliación.

“Ellos no murieron en vano. Murieron para que hoy podamos decir, sin miedo y sin permiso, que el Canal es panameño, que el territorio es panameño, que el destino es panameño”, enfatizó.

Reconocimiento al presidente Mulino

Al cierre del acto, miembros del Movimiento Nacional de Mártires de Enero de 1964 entregaron al presidente Mulino una placa de reconocimiento, como “mérito imperecedero a la actitud asumida ante los embates temerarios e intervencionistas de un imperio que no cesa de atacar contra los recursos y la dignidad de las naciones del orbe”.

El gesto de los sobrevivientes de la histórica gesta conmovió profundamente al mandatario, quien agradeció su incansable lucha en defensa de la Patria.

En la ceremonia participaron familiares de los 21 mártires, ministros de Estado, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.