Nuevo Centro Femenino La Esmeralda será presentado por MINGOB el 15 de enero

El Ministerio de Gobierno ( MinGob ) presentará el próximo jueves 15 de enero al presidente de la República, José Raúl Mulino, el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en el sector de Las Garzas, una obra que busca transformar las condiciones del sistema penitenciario femenino en Panamá.

De acuerdo con la entidad, la infraestructura fue construida en un período de 18 meses y cuenta con 26 áreas funcionales, diseñadas para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, seguridad, rehabilitación y reinserción social de las privadas de libertad.

El centro dispone de hogares, sector de clasificación, área administrativa, salas de visitas generales y familiares, espacios para visitas íntimas, clínica, auditorio, talleres, cancha techada, escuela, dormitorios para custodios, estación de policía, cocina, áreas de seguridad y monitoreo, controles de acceso, torres de vigilancia, quiosco, depósitos, lavandería y áreas de mantenimiento, entre otras facilidades.

MinGob presentará al presidente Mulino nuevo Centro Femenino

El Ministerio de Gobierno informó que actualmente se encuentran en la fase final de los detalles previos a la ocupación del centro penitenciario, como parte del proceso de adecuación y verificación operativa antes de su puesta en funcionamiento.

Según la entidad, este nuevo centro tiene como objetivo fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional, mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y optimizar los procesos de rehabilitación, en línea con los estándares de seguridad y derechos humanos.

La obra forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional por modernizar el sistema carcelario, así como por responder a la creciente demanda de espacios adecuados para la población penitenciaria femenina del país.