San Miguelito: Lo que debes saber del nuevo sistema de recolección de basura

El distrito de San Miguelito iniciará el próximo 19 de enero un nuevo sistema de recolección de desechos, con la entrada en operación de empresas asignadas por zonas y el compromiso de cumplir horarios y frecuencias que, hasta ahora, no se respetaban de forma constante.

Recolección de basura en San Miguelito La nueva logística de recolección comenzará a regir desde el 19 de enero. TReporta

San Miguelito: nuevo esquema con empresas por zonas

El plan establece la división del distrito en tres zonas operativas, cada una con una empresa responsable del servicio. La zona azul incluye sectores como Mateo Iturralde; la zona naranja comprende áreas como Torrijos Carter y Belisario Porras; mientras que la zona verde agrupa los corregimientos de Rufina Alfaro y José Domingo Espinar.

Inicio del servicio y ajustes en campo

Previo al arranque oficial, las empresas realizaron recorridos técnicos en los corregimientos para conocer la situación real del distrito, identificar puntos críticos y ajustar rutas. Estas inspecciones buscan evitar la acumulación de basura en calles y espacios públicos, un problema recurrente en San Miguelito.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que los horarios de recolección serán similares a los ya conocidos por los residentes, pero con una diferencia clave, ahora se exigirá el cumplimiento de la frecuencia. En los puntos de depósito se colocarán letreros informativos indicando los horarios adecuados para sacar los desechos.

Medida temporal mientras se define un sistema estable

Este nuevo esquema tendrá una duración de seis meses, periodo en el que las autoridades evaluarán su funcionamiento antes de implementar un servicio definitivo. La alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar cerrando correctamente la basura y respetando los horarios establecidos.