A 62 años del 9 de Enero: la gesta que marcó la soberanía de Panamá

Un día como hoy, Panamá recuerda uno de los episodios más trascendentales de su historia contemporánea: la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, cuando un movimiento popular, encabezado por estudiantes, salió a las calles para exigir que la Bandera Nacional ondeara en todo el territorio panameño.
21 mártires y un antes y un después en la historia nacional
El saldo de la jornada fue trágico: 21 panameños perdieron la vida, convirtiéndose en mártires de la soberanía nacional. Sus muertes provocaron una ola de indignación que trascendió fronteras y obligó a Panamá a replantear su relación con Estados Unidos.
La gesta del 9 de Enero no fue un hecho aislado, sino el punto de inflexión que abrió el camino a las negociaciones que, años más tarde, culminaron con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, acuerdos que establecieron la reversión del Canal de Panamá a manos panameñas.
9 de enero: Un legado que sigue vigente
A 62 años de aquellos acontecimientos, el 9 de Enero es recordado como una fecha de lucha, dignidad y unidad nacional, en la que estudiantes y ciudadanos demostraron que la soberanía no se negocia, se defiende.
Cada año, Panamá honra la memoria de quienes entregaron su vida por el país y reafirma el valor histórico de una gesta que cambió el rumbo de la nación y consolidó el derecho de los panameños sobre su territorio.