A 62 años del 9 de Enero: la gesta que marcó la soberanía de Panamá

Un día como hoy, Panamá recuerda uno de los episodios más trascendentales de su historia contemporánea: la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, cuando un movimiento popular, encabezado por estudiantes, salió a las calles para exigir que la Bandera Nacional ondeara en todo el territorio panameño.

La protesta, liderada por jóvenes como Ascanio Arosemena, se originó ante el incumplimiento de los acuerdos que permitían izar la bandera panameña junto a la estadounidense en la entonces Zona del Canal. Lo que inició como una manifestación cívica derivó en enfrentamientos que dejaron una profunda huella en el país.

21 mártires y un antes y un después en la historia nacional

El saldo de la jornada fue trágico: 21 panameños perdieron la vida, convirtiéndose en mártires de la soberanía nacional. Sus muertes provocaron una ola de indignación que trascendió fronteras y obligó a Panamá a replantear su relación con Estados Unidos.

La gesta del 9 de Enero no fue un hecho aislado, sino el punto de inflexión que abrió el camino a las negociaciones que, años más tarde, culminaron con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, acuerdos que establecieron la reversión del Canal de Panamá a manos panameñas.

9 de enero: Un legado que sigue vigente

A 62 años de aquellos acontecimientos, el 9 de Enero es recordado como una fecha de lucha, dignidad y unidad nacional, en la que estudiantes y ciudadanos demostraron que la soberanía no se negocia, se defiende.

Cada año, Panamá honra la memoria de quienes entregaron su vida por el país y reafirma el valor histórico de una gesta que cambió el rumbo de la nación y consolidó el derecho de los panameños sobre su territorio.