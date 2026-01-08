Museo del Canal realizará jornada conmemorativa por la Gesta Patriótica del 9 de Enero.

El Museo del Canal de Panamá conmemorará los 62 años de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964 con una jornada especial de reflexión y memoria histórica, abierta al público en general.

La fecha, considerada un hito en la lucha por la soberanía nacional, será abordada a través de las salas permanentes y exposiciones temporales del Museo, que ofrecen contexto histórico sobre los hechos que marcaron un punto de inflexión en el proceso de afirmación de la identidad y la dignidad panameña.

La iniciativa busca fomentar el diálogo y el aprendizaje, especialmente entre las nuevas generaciones, sobre la trascendencia del 9 de Enero y su impacto en el camino hacia la recuperación plena del Canal y el fortalecimiento de la nación.

Como parte de esta conmemoración, el Museo anunció que la entrada será gratuita para nacionales y residentes, con el objetivo de facilitar el acceso a espacios de memoria y reflexión histórica.

Información para el público:

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cierre de boletería: 4:30 p.m.

Entrada: Gratis para nacionales y residentes

El Museo del Canal invita a la ciudadanía a participar de esta jornada y a mantener viva la memoria histórica como parte esencial de la identidad nacional.