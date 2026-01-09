Venezuela libera a Enrique Márquez tras presión internacional

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez fue excarcelado la noche de este jueves, como parte de un grupo de liberaciones anunciadas por las autoridades venezolanas, en un contexto de presión internacional encabezada por Estados Unidos.

El gobierno venezolano, presidido por Delcy Rodríguez, calificó la medida como un gesto de “convivencia pacífica”, en medio de llamados externos para la liberación de detenidos por motivos políticos.

Presión internacional y versiones contrapuestas

Desde Washington, la Casa Blanca ha sostenido que las excarcelaciones responden a la presión diplomática y política ejercida por Estados Unidos y sus aliados, en el marco de negociaciones y advertencias sobre sanciones.

No obstante, no existe confirmación oficial ni evidencia que respalde versiones sobre acciones militares estadounidenses en Venezuela relacionadas con estas liberaciones. Analistas internacionales coinciden en que la influencia de Estados Unidos se ha ejercido principalmente a través de canales diplomáticos, económicos y políticos, y no mediante operaciones armadas.

Contexto político en Venezuela

La liberación de Márquez ocurre en un escenario de tensión política interna, con atención internacional puesta sobre la situación de los derechos políticos y civiles en el país. Organismos y gobiernos extranjeros han reiterado llamados a nuevas liberaciones y a la apertura de espacios de diálogo.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han precisado si habrá más excarcelaciones ni los criterios que se estarían aplicando.