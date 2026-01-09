Copa Airlines reinicia vuelos Panamá–Caracas desde el 13 de enero

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció que a partir del próximo martes 13 de enero reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas, Venezuela, luego de registrarse una mejora en las condiciones operativas del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

De acuerdo con la empresa, la reactivación de esta ruta responde a una evaluación favorable del entorno operativo, lo que permitirá restablecer progresivamente la conectividad aérea entre ambos países.

Segundo vuelo se ampliará de forma gradual, informa Copa Airlines

Copa Airlines detalló que, además del vuelo inicial, desde el 16 de enero se reanudará un segundo vuelo entre Panamá y Caracas.

Este servicio operará inicialmente con tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero. Posteriormente, a partir del 20 de febrero, el segundo vuelo pasará a operar con frecuencia diaria, ampliando significativamente la oferta de asientos y opciones de viaje para los pasajeros.

Mayor conectividad regional

La reactivación de los vuelos hacia Caracas representa un paso importante para la conectividad aérea regional, beneficiando tanto a viajeros de negocios como a pasajeros en tránsito que utilizan el Hub de las Américas® en Panamá para conectar con otros destinos del continente.

Copa Airlines recomendó a los pasajeros verificar itinerarios, frecuencias y requisitos de viaje a través de sus canales oficiales antes de programar su vuelo.