Panamá Nacionales -  9 de enero de 2026 - 13:14

Canciller viajará a Washington para reunirse con Marco Rubio

El canciller Javier Martínez-Acha viajará a Washington para reunirse con Marco Rubio. Asegura que el Canal no está en la agenda.

Canciller viajará a Washington para reunirse con Marco Rubio

Canciller viajará a Washington para reunirse con Marco Rubio

Cancillería de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, viajará este domingo a Washington, donde sostendrá reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como con otras autoridades de la administración estadounidense.

Martínez-Acha aclaró que en la agenda del encuentro no está incluido el tema del Canal de Panamá, sino asuntos vinculados a la cooperación bilateral y temas regionales de interés común.

Contenido relacionado: MEF reitera prohibición del uso de fondos públicos para delegaciones en el Desfile de las Mil Polleras 2026

Cooperación y relaciones bilaterales en la agenda del Canciller

El jefe de la diplomacia panameña subrayó que la visita se desarrolla en un clima de normalidad y respeto mutuo entre ambos países.

“No hay ningún tipo de asperezas con la administración americana”, afirmó el canciller, al referirse al estado actual de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

Las reuniones buscan fortalecer los canales de diálogo diplomático, así como abordar desafíos regionales relacionados con cooperación, seguridad, migración y desarrollo, temas recurrentes en la agenda hemisférica.

Relación Panamá–Estados Unidos

Panamá y Estados Unidos mantienen una relación histórica basada en la cooperación política, económica y de seguridad, así como en el respeto a la soberanía nacional, especialmente tras la reversión del Canal de Panamá. La Cancillería no detalló la duración del viaje ni el resto de los encuentros programados durante la visita oficial.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bernardo Meneses: Ordenan detención provisional al exdirector del IFARHU por peculado

¿Habrá ley seca el viernes 9 de enero? Esto debes saber del próximo día feriado

Policía Nacional registra más de 31 mil vehículos viajan al interior; aplican inversión de carriles

Recomendadas

Más Noticias