Canciller viajará a Washington para reunirse con Marco Rubio

El canciller de la República , Javier Martínez-Acha, viajará este domingo a Washington, donde sostendrá reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como con otras autoridades de la administración estadounidense.

Martínez-Acha aclaró que en la agenda del encuentro no está incluido el tema del Canal de Panamá, sino asuntos vinculados a la cooperación bilateral y temas regionales de interés común.

Cooperación y relaciones bilaterales en la agenda del Canciller

El jefe de la diplomacia panameña subrayó que la visita se desarrolla en un clima de normalidad y respeto mutuo entre ambos países.

“No hay ningún tipo de asperezas con la administración americana”, afirmó el canciller, al referirse al estado actual de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

Las reuniones buscan fortalecer los canales de diálogo diplomático, así como abordar desafíos regionales relacionados con cooperación, seguridad, migración y desarrollo, temas recurrentes en la agenda hemisférica.

Relación Panamá–Estados Unidos

Panamá y Estados Unidos mantienen una relación histórica basada en la cooperación política, económica y de seguridad, así como en el respeto a la soberanía nacional, especialmente tras la reversión del Canal de Panamá. La Cancillería no detalló la duración del viaje ni el resto de los encuentros programados durante la visita oficial.