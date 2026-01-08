Aprehenden a 36 personas en casa de hospedaje en Gorgona

Un total de 36 personas fueron aprehendidas en una casa de hospedaje ocasional ubicada en el sector de Gorgona , tras una denuncia por presuntas irregularidades en el establecimiento, informaron fuentes oficiales.

Durante la diligencia, las autoridades ubicaron a una persona requerida por el delito de homicidio, quien fue puesta a órdenes de las instancias judiciales correspondientes. En el lugar también fueron decomisadas dos armas de fuego y un sobre con presunta hierba seca, cuyo contenido será sometido a los análisis de rigor por parte de los peritos.

Aprehensiones en casa de hospedaje en Gorgona tras denuncia

Las aprehensiones se realizaron como parte de un operativo de verificación, luego de recibir alertas ciudadanas relacionadas con actividades irregulares en el hospedaje, por lo que las autoridades procedieron a intervenir el sitio.

Los detenidos fueron trasladados para los trámites legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales y el origen de los objetos incautados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma confidencial cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad y el orden público.