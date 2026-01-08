Panamá Nacionales -  8 de enero de 2026 - 08:36

Clínica de Fauna Silvestre en Panamá: rescate y cuidado de animales nativos

El alcalde Mayer Mizrachi destaca la labor de la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre en el Parque Nacional Camino de Cruces, rescatando y rehabilitando.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, resaltó el trabajo que se realiza en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, ubicada dentro del Parque Nacional Camino de Cruces, un espacio que cuenta con personal especializado en el rescate, atención y rehabilitación de animales silvestres del país.

A través de sus redes sociales, Mizrachi compartió su experiencia al interactuar con un joven puma de apenas unos meses, destacando la labor del equipo en el cuidado de la fauna panameña.

Alcaldía destaca labor de la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre en Panamá

"Qué privilegio poder interactuar con este bello puma. Animales heridos, abandonados y hasta maltratados son rescatados, tratados y reintegrados por los equipos", indicó el alcalde. "Qué privilegio poder interactuar con este bello puma. Animales heridos, abandonados y hasta maltratados son rescatados, tratados y reintegrados por los equipos", indicó el alcalde.

La clínica, operada con recursos municipales y el apoyo de especialistas en fauna silvestre, ha sido clave en la recuperación y liberación de especies nativas, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en Panamá y a la educación ambiental de la población.

El Parque Nacional Camino de Cruces, reconocido por su riqueza natural y su diversidad de especies, se convierte así en un referente del cuidado y protección de la fauna silvestre, promoviendo la conciencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas.

