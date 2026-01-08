Panamá Nacionales -  8 de enero de 2026 - 10:00

Alcaldía de Panamá inicia actualización gratuita de datos de contribuyentes

Según la Alcaldía de Panamá, mantener los datos actualizados es fundamental para el cumplimiento de las normativas locales.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció que desde el lunes 5 de enero y hasta el 31 de marzo de este año se llevará a cabo el proceso de actualización de datos de contribuyentes, con el fin de mantener un registro actualizado de las personas naturales y jurídicas inscritas en el municipio.

La actualización es gratuita y puede realizarse de lunes a viernes en los siguientes puntos:

  • Departamento de Servicio al Contribuyente, planta baja del edificio Hatillo: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Cinta Costera, Espacio del Emprendedor: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • También se pueden enviar los datos al correo electrónico: [email protected]

Los contribuyentes deberán reportar los siguientes trámites:

  • Cambio de RUC
  • Actualización de representante legal
  • Cambio de razón social
  • Cambio de razón comercial
  • Actualización de domicilio
  • Actualización del número de Aviso de Operaciones
  • Cambio de pasaporte a cédula
  • Actualización de pasaporte

Según el Municipio de Panamá, mantener los datos actualizados es fundamental para el cumplimiento de las normativas locales y para acceder a incentivos fiscales, como descuentos en el pago de la anualidad, evitar multas y facilitar trámites vehiculares, operaciones comerciales y la obtención del paz y salvo.

Además, permite realizar notificaciones de forma eficiente, como recordatorios del periodo de Declaraciones Juradas, avisos de cobros, moratorias y nuevas disposiciones municipales, las cuales se envían directamente al correo electrónico del contribuyente. También es un requisito para el acceso a la plataforma “Alcaldía Digital”, que exige la vigencia del perfil y de los datos de contacto.

