Alcaldía de Panamá inicia actualización gratuita de datos de contribuyentes.

La Alcaldía de Panamá anunció que desde el lunes 5 de enero y hasta el 31 de marzo de este año se llevará a cabo el proceso de actualización de datos de contribuyentes, con el fin de mantener un registro actualizado de las personas naturales y jurídicas inscritas en el municipio.

La actualización es gratuita y puede realizarse de lunes a viernes en los siguientes puntos:

Departamento de Servicio al Contribuyente, planta baja del edificio Hatillo: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cinta Costera, Espacio del Emprendedor: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

También se pueden enviar los datos al correo electrónico: [email protected]

Los contribuyentes deberán reportar los siguientes trámites:

Cambio de RUC

Actualización de representante legal

Cambio de razón social

Cambio de razón comercial

Actualización de domicilio

Actualización del número de Aviso de Operaciones

Cambio de pasaporte a cédula

Actualización de pasaporte

Según el Municipio de Panamá, mantener los datos actualizados es fundamental para el cumplimiento de las normativas locales y para acceder a incentivos fiscales, como descuentos en el pago de la anualidad, evitar multas y facilitar trámites vehiculares, operaciones comerciales y la obtención del paz y salvo.

Además, permite realizar notificaciones de forma eficiente, como recordatorios del periodo de Declaraciones Juradas, avisos de cobros, moratorias y nuevas disposiciones municipales, las cuales se envían directamente al correo electrónico del contribuyente. También es un requisito para el acceso a la plataforma “Alcaldía Digital”, que exige la vigencia del perfil y de los datos de contacto.