9 de enero: por qué es una fecha histórica para Panamá

Cada 9 de enero, día de los Mártires, nos recuerda una lucha clave por la soberanía nacional que marcó el rumbo político e histórico del país.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El 9 de enero ocupa un lugar central en la historia de Panamá por los hechos ocurridos en 1964, cuando un conflicto por la soberanía del territorio canalero derivó en una de las jornadas más recordadas del país.

Flag_Demonstration_1
Manifestación de panameños en la frontera con la Zona del Canal.

9 de enero: un punto de quiebre en la historia nacional

Ese día, estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional en la entonces Zona del Canal, acción que derivó en enfrentamientos con residentes del área bajo control estadounidense. La tensión escaló rápidamente y dejó varios panameños fallecidos.

Los sucesos provocaron una fuerte indignación a nivel nacional y reforzaron el sentimiento de unidad y defensa de la soberanía del país.

Consecuencias políticas y diplomáticas

Tras los hechos, Panamá rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, una decisión que representó un punto de inflexión en su política exterior. Este quiebre abrió el camino a un proceso de negociación que, años más tarde, culminaría con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977.

Una fecha de reflexión nacional

Cada 9 de enero, Panamá conmemora el Día de los Mártires con actos oficiales y actividades educativas en todo el país. Más de seis décadas después, esta fecha permanece como un símbolo de unidad nacional, memoria histórica y reafirmación del valor de la soberanía panameña.

Estudiantes luchaban por la soberanía de Panamá.

