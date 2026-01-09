Policía Nacional registra más de 31 mil vehículos viajan al interior; aplican inversión de carriles

Más de 31 mil vehículos se han desplazado hacia el interior del país desde este viernes 8 de enero, como parte del incremento del flujo vehicular por el fin de semana, informó la Policía Nacional .

Las autoridades detallaron que, como parte de los operativos de seguridad vial, se han impuesto 694 sanciones por infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad, desatención a las señales y documentación incompleta.

Policía Nacional implementa inversión de carriles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2009707144648736977&partner=&hide_thread=false Más de 31 mil vehículos se han movilizado hacia el interior del país desde este viernes 8 de enero.



Las autoridades han colocado 694 sanciones por infracciones de tránsito. pic.twitter.com/2Q689miZqb — Telemetro Reporta (@TReporta) January 9, 2026

La Policía Nacional anunció que la inversión de carriles inició a las 10:30 a.m., desde el sector de Queso Nili hasta Punta Barco, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular hacia el interior del país y reducir los congestionamientos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito, acatar las indicaciones de los agentes en carretera y mantener una conducción responsable para evitar accidentes.

El operativo de tránsito se mantendrá activo durante el fin de semana, con presencia policial en los principales corredores viales del país.