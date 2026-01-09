Panamá Nacionales -  9 de enero de 2026 - 14:35

Policía Nacional registra más de 31 mil vehículos viajan al interior; aplican inversión de carriles

Más de 31 mil vehículos se han movilizado hacia el interior del país. Policía reporta 694 sanciones y aplica inversión de carriles.





Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Más de 31 mil vehículos se han desplazado hacia el interior del país desde este viernes 8 de enero, como parte del incremento del flujo vehicular por el fin de semana, informó la Policía Nacional.

Las autoridades detallaron que, como parte de los operativos de seguridad vial, se han impuesto 694 sanciones por infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad, desatención a las señales y documentación incompleta.

Policía Nacional implementa inversión de carriles

La Policía Nacional anunció que la inversión de carriles inició a las 10:30 a.m., desde el sector de Queso Nili hasta Punta Barco, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular hacia el interior del país y reducir los congestionamientos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito, acatar las indicaciones de los agentes en carretera y mantener una conducción responsable para evitar accidentes.

El operativo de tránsito se mantendrá activo durante el fin de semana, con presencia policial en los principales corredores viales del país.

