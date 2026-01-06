Policía incauta 159 paquetes de presunta droga y armas en allanamiento en Juan Díaz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una persona durante una diligencia de allanamiento realizada en una residencia ubicada en el sector de Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad capital.

De acuerdo con el informe oficial, en el lugar fueron incautados 159 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita, además de dos armas de fuego y 13 municiones, como parte de las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Allanamiento en Juan Díaz por la Policía Nacional

La operación fue desarrollada por unidades policiales en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las estrategias de seguridad que se mantienen activas en sectores considerados sensitivos por su ubicación y movilidad logística.

La persona aprehendida, junto a los indicios decomisados, fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar su posible vinculación con redes de tráfico de drogas.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con operativos focalizados para combatir los delitos relacionados con drogas y armas ilegales, reforzando la seguridad ciudadana en el país.