Calle 7 Panamá: así quedó la tabla de posiciones en el tercer día de la etapa verde

Calle 7 Panamá: Chicas de la etapa verde. @calle7panama

Por Ana Canto En el tercer día de competencia de la etapa verde de Calle 7 Panamá no hubo eliminaciones, aunque sí se llevaron a cabo intensas pruebas para sumar puntos y definir a los ganadores de los hits masculinos y femeninos.

El martes 30 de septiembre, los competidores eliminados fueron los novatos Elías y Vicky. Para hoy no se esperan eliminaciones, sin embargo, mañana la eliminación será doble.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse