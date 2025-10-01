Calle 7 Panamá: así quedó la tabla de posiciones en el tercer día de la etapa verde

En el tercer día de competencia de la etapa verde de Calle 7 Panamá no hubo eliminaciones, aunque sí se llevaron a cabo intensas pruebas para sumar puntos y definir a los ganadores de los hits masculinos y femeninos.
El martes 30 de septiembre, los competidores eliminados fueron los novatos Elías y Vicky. Para hoy no se esperan eliminaciones, sin embargo, mañana la eliminación será doble.
La final de Calle 7 está programada para el martes 7 de octubre, con los cuatro competidores que logren superar la etapa verde.
Calle 7 Panamá: Tabla de posiciones masculina y femenina
Resultados de la competencia masculina
Telemetro_2025_10_01_17_58_18
Resultados de la competencia femenina
Telemetro_2025_10_01_17_59_19