Calle 7 Panamá, etapa verde: Elías queda eliminado de la competencia

Este martes 30 de septiembre se llevó a cabo el segundo día de competencias de la etapa verde de la temporada 25 de Calle 7 Panamá , donde los participantes se enfrentaron para definir los puntos que les permitirán continuar en la competencia o despedirse.

En esta ocasión, entre los competidores masculinos abandonó el campo de batalla el novato Elías.

De esta forma, este tremendo novato @eliias__batista se despide del campo de batalla, con el corazón lleno de ilusión. Un novato que no le toco nada fácil pero que las guerreó todas, mostrando actitud y mucha hambre de aprender, tomando un rol en su equipo de experimentado por fuerza. ¡Te deseamos éxito y esperamos verte pronto Elías! #Calle7Panama #CompetenciaDeVerdad #FuriaRoja #FiebreAmarilla #LaFabrica

Además, se realizó una competencia adicional, formando equipos de un hombre y una mujer, donde los competidores que culminaran en menor tiempo serían los ganadores de 100 puntos cada uno. Los afortunados fueron los actuales campeones Joel y Edikelis.

Calle 7 Panamá: Tabla de posiciones masculina y femenina

Resultados de la competencia masculina

Tablas de la competencia masculina.

Resultados de la competencia femenina