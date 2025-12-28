Asociación China pide investigar demolición del monumento del Puente de las Americas

La Asociación China de Panamá solicitó formalmente una investigación sobre el procedimiento utilizado para demoler el monumento ubicado en el mirador del Puente de las Américas, construido en homenaje a los trabajadores de origen chino, y pidió que la estructura sea reconstruida en el mismo sitio.

El vocero de la organización, Esteban Cheung, cuestionó el argumento de riesgo a la seguridad expuesto por la Alcaldía de Arraiján y aseguró que la comunidad china venía ofreciendo apoyo para el mantenimiento del parque desde marzo, sin recibir respuesta.

“Ese argumento de tema de seguridad nos parece difícil de creer. Hasta ayer todavía había turistas visitando el parque. Desde marzo veníamos solicitando la colaboración para hacer nuestro aporte”, expresó Cheung. “Ese argumento de tema de seguridad nos parece difícil de creer. Hasta ayer todavía había turistas visitando el parque. Desde marzo veníamos solicitando la colaboración para hacer nuestro aporte”, expresó Cheung.

Señalan falta de comunicación y debido proceso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2005348094515580995&partner=&hide_thread=false La Asociación China de Panamá solicitó una investigación sobre la forma en que se procedió para demoler el monumento que se encontraba en el mirador del Puente de Las Américas, en homenaje a los trabajadores de origen chino, y pidió su reconstrucción en el mismo sitio. pic.twitter.com/cnzVOsqX6E — Telemetro Reporta (@TReporta) December 28, 2025

El vocero explicó que la comunicación con la Alcaldía de Arraiján se intentó establecer desde junio del año pasado, aunque fue en marzo de este año cuando finalmente lograron una reunión con autoridades municipales.

Durante ese encuentro, representantes de la comunidad presentaron una solicitud de renovación por 20 años del uso del terreno, junto a una propuesta formal de mantenimiento, ante el evidente deterioro del espacio.

Cheung detalló que la disposición de la comunidad fue reiterada en tres fechas adicionales: 23 de abril, 19 de junio y 1 de julio, sin obtener respuesta.

“No hemos recibido respuesta, sino hasta anoche, mediante una acción que consideramos arbitraria y sorprendente. Hay una falta al debido proceso, y nos preocupa que el único comunicado haya sido difundido por Instagram”, señaló.

Agradecen respaldo del Ejecutivo

La Asociación China de Panamá expresó su agradecimiento al presidente José Raúl Mulino y al ministro de Relaciones Exteriores, por la atención brindada tras lo ocurrido, y manifestó su expectativa de que se concrete la reconstrucción del monumento.

“Estamos profundamente agradecidos por la atención concedida y esperamos que se materialice la reconstrucción del parque del mirador de Las Américas. Nuestra solicitud es clara: que se reconstruya”, afirmó Cheung. “Estamos profundamente agradecidos por la atención concedida y esperamos que se materialice la reconstrucción del parque del mirador de Las Américas. Nuestra solicitud es clara: que se reconstruya”, afirmó Cheung.

“No hemos tenido un puente de diálogo”

El vocero también lamentó la falta de comunicación directa con la alcaldesa de Arraiján, señalando que desde marzo no ha existido un canal efectivo para intercambiar opiniones y alcanzar soluciones consensuadas.

“No hemos tenido posibilidad de comunicarnos con la señora alcaldesa. Uno atribuye esto a problemas de comunicación, pero desde marzo no hemos tenido el puente donde podamos cruzar opiniones y tener resultados positivos”, concluyó.

Las declaraciones se suman al debate nacional sobre la preservación del patrimonio cultural, el respeto a las comunidades históricas y el alcance de las decisiones de los gobiernos locales.