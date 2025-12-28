Línea 2 del Metro de Panamá suspende operaciones por persona en la vía en Cerro Viento

La Línea 2 del Metro de Panamá detuvo temporalmente sus operaciones este domingo 28 de diciembre debido a la presencia de un usuario en la zona de vía, a la altura de la estación de Cerro Viento, informaron fuentes oficiales.

Como medida de seguridad, el Metro procedió a interrumpir el servicio mientras se activaban los protocolos correspondientes, con el fin de salvaguardar la integridad del usuario y de los pasajeros.

Metro de Panamá garantiza medidas de seguridad y afectación al servicio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005379664198664542?s=20&partner=&hide_thread=false La Línea 2 de @elmetrodepanama detuvo sus operaciones por la presencia de un usuario en la zona de vía, en la estación de Cerro Viento. https://t.co/cEiqK626bi — Telemetro Reporta (@TReporta) December 28, 2025

La empresa indicó que personal operativo y de seguridad acudió al sitio para atender la situación, lo que provocó retrasos y afectaciones temporales en el desplazamiento de los usuarios que utilizan esta línea, que conecta Panamá Este con el centro de la ciudad.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del incidente ni sobre el tiempo estimado para la normalización total del servicio.

El Metro de Panamá recordó a la ciudadanía la importancia de respetar las normas de seguridad, permanecer fuera de la zona de vía y atender las indicaciones del personal autorizado.