Gobierno ordena la reconstrucción del monumento chino en el Puente de Las Américas

Miembros de la comunidad china en Panamá solicitaron una investigación tras conocer que la Alcaldía de Arraiján había ordenado la demolición del monumento que se encontraba en el mirador del Puente de Las Américas, en homenaje a los trabajadores de origen chino. El presidente de la República, José Raúl Mulino, pidió una investigación sobre el caso, y calificó la acción como un "acto de irracionalidad".