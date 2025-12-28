120 bolsas de arroz de presunto contrabando son confiscado por Aduanas en Chiriquí

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron 120 bolsas de arroz , de 3.74 libras cada una, durante un operativo realizado en el sector de Progreso, en la provincia de Chiriquí, zona fronteriza con Costa Rica.

De acuerdo con el informe oficial, la mercancía era transportada en una camioneta de procedencia costarricense, la cual fue verificada por las autoridades. Durante la inspección, se constató que el cargamento no contaba con la documentación correspondiente, lo que motivó su retención.

Autoridad de Aduanas retuvo 120 bolsas de arroz sin documentación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005402726620921997?s=20&partner=&hide_thread=false Inspectores de @aduanaspanama en la provincia de Chiriquí retuvieron 120 bolsas de arroz de 3.74 libras cada una, durante un operativo en el sector de Progreso, en el área fronteriza con Costa Rica.



La mercancía era transportada en una camioneta que fue verificada, de… pic.twitter.com/gTH7a9bNjk — Telemetro Reporta (@TReporta) December 28, 2025

Las autoridades notificaron al conductor sobre la retención tanto de la mercancía como del vehículo, por un presunto delito de contrabando. Posteriormente, se ordenó el traslado de ambos a la sede de Aduanas en David, donde se iniciarán los trámites legales y administrativos correspondientes.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que estos operativos forman parte de los controles permanentes en zonas fronterizas, con el objetivo de combatir el contrabando, proteger la economía nacional y garantizar el cumplimiento de las normas aduaneras vigentes.