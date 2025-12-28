SINAPROC aclara que nunca recomendó la demolición del Mirador de Las Américas

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) aclaró que nunca recomendó la demolición del Mirador de Las Américas, también conocido como Monumento Chino, tras los señalamientos surgidos luego de la remoción de la estructura en las cercanías del Puente de Las Américas.

Mediante un comunicado, la entidad consideró necesario precisar de forma categórica el alcance de sus funciones, actuaciones y recomendaciones, ante versiones que vinculan criterios técnicos de seguridad con la decisión de demoler la obra.

SINAPROC explicó que, como parte de sus acciones permanentes de monitoreo, prevención y gestión del riesgo, realizó dos evaluaciones técnicas en el área: una tras un reporte ciudadano y otra a solicitud de la Alcaldía de Arraiján. En ambos casos, las recomendaciones emitidas fueron exclusivamente de reparación y mejora de la estructura, y no de demolición.

“La institución lamenta profundamente que consideraciones de seguridad y prevención, orientadas únicamente a proteger la vida humana, sean utilizadas como justificación para la demolición de una obra monumental y de alto valor cultural para la comunidad chino-panameña”, señala el comunicado.

El SINAPROC reiteró su compromiso con la protección civil, la prevención del riesgo y la seguridad de la población, subrayando que sus criterios técnicos deben ser interpretados y aplicados conforme a su propósito original.

La demolición del mirador ha generado reacciones y cuestionamientos en distintos sectores, especialmente por el significado cultural y simbólico del monumento para la comunidad china en Panamá.