Monumento chino: Concejales de Arraiján lamentan el derribo en mirador del Puente de las Américas

Los concejales del distrito de Arraiján expresaron, mediante un comunicado oficial, su profundo pesar por el derribo del monumento dedicado a la Comunidad China ubicado en el Mirador del Puente de Las Américas, y reafirmaron su compromiso con la preservación del patrimonio cultural del país.

En el pronunciamiento, los ediles manifestaron su solidaridad con los más de 300 mil ciudadanos de origen chino, quienes forman parte esencial de la historia, cultura y desarrollo de Panamá desde hace más de un siglo.

Concejales muestran respeto a la comunidad china en Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005379086353682780?s=20&partner=&hide_thread=false Concejales de Arraiján expresaron en un comunicado su compromiso con la preservación del patrimonio y profundo pesar por el derribo del monumento dedicado a la Comunidad China en el Puente de Las Américas.



Reafirmaron su solidaridad con los más de 300 mil ciudadanos de origen… pic.twitter.com/KbrKN9JZWD — Telemetro Reporta (@TReporta) December 28, 2025

Asimismo, reiteraron su respeto hacia todas las comunidades que conviven en el distrito y subrayaron la importancia del diálogo y la participación como herramientas fundamentales para garantizar una convivencia pacífica, el entendimiento mutuo y la protección del patrimonio cultural.

El comunicado destaca que la diversidad cultural constituye un valor que fortalece la identidad nacional, por lo que los concejales instaron a promover mecanismos de consenso y comunicación ante decisiones que involucren elementos históricos y simbólicos para la sociedad panameña.