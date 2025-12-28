Panamá Nacionales -  28 de diciembre de 2025 - 16:25

Monumento chino: Concejales de Arraiján lamentan el derribo en mirador del Puente de las Américas

Concejales de Arraiján lamentan el derribo del monumento a la comunidad china en el Puente de las Américas.

Concejales de Arraiján

Concejales de Arraiján

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los concejales del distrito de Arraiján expresaron, mediante un comunicado oficial, su profundo pesar por el derribo del monumento dedicado a la Comunidad China ubicado en el Mirador del Puente de Las Américas, y reafirmaron su compromiso con la preservación del patrimonio cultural del país.

En el pronunciamiento, los ediles manifestaron su solidaridad con los más de 300 mil ciudadanos de origen chino, quienes forman parte esencial de la historia, cultura y desarrollo de Panamá desde hace más de un siglo.

Concejales muestran respeto a la comunidad china en Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005379086353682780?s=20&partner=&hide_thread=false

Asimismo, reiteraron su respeto hacia todas las comunidades que conviven en el distrito y subrayaron la importancia del diálogo y la participación como herramientas fundamentales para garantizar una convivencia pacífica, el entendimiento mutuo y la protección del patrimonio cultural.

El comunicado destaca que la diversidad cultural constituye un valor que fortalece la identidad nacional, por lo que los concejales instaron a promover mecanismos de consenso y comunicación ante decisiones que involucren elementos históricos y simbólicos para la sociedad panameña.

En esta nota:
Seguir leyendo

120 bolsas de arroz de presunto contrabando son confiscado por Aduanas en Chiriquí

Policía Nacional se deslinda de demolición del monumento Chino cerca del Puente de Las Américas

Renovación del Barrio Chino será inaugurada en abril, anuncia Mayer Mizrachi

Recomendadas

Más Noticias