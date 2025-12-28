SENAN decomisa 300 paquetes de presunta droga en el Pacífico y aprehende a un ciudadano

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó sobre el decomiso de 300 paquetes de presunta sustancia ilícita durante una operación realizada en el océano Pacífico, como parte de las acciones de vigilancia y control contra el narcotráfico.
De acuerdo con el SENAN, el decomiso se efectuó en el marco de las operaciones permanentes de patrullaje marítimo, destinadas a combatir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en aguas jurisdiccionales panameñas.
SENAN coordina con autoridades judiciales
La institución indicó que la presunta droga incautada fue puesta a disposición del Ministerio Público, que iniciará las investigaciones para determinar la procedencia, destino y posibles vínculos con redes del crimen organizado.
El SENAN reiteró su compromiso con la seguridad nacional y destacó que continuará reforzando las operaciones conjuntas para impedir que Panamá sea utilizado como ruta del narcotráfico internacional.