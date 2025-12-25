Horario del Metro de Panamá por Navidad: así operará este 25 de diciembre

El Metro de Panamá informó que este miércoles 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Navidad, mantendrá un horario especial de operación en sus Líneas 1 y 2, garantizando el traslado de los usuarios durante esta fecha festiva.
Horario del Metro de Panamá el 25 de diciembre
- Línea 1: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Línea 2: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
Las autoridades recordaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar las normas de convivencia dentro de las instalaciones.
Tarifas vigentes del Metro de Panamá
El Metro mantendrá sus tarifas regulares, sin cambios durante el día de Navidad:
- Tarifa regular: B/. 0.35
- Tarifa para jubilados, tercera edad y personas con discapacidad: B/. 0.24
El Metro de Panamá reiteró que continuará brindando un servicio eficiente durante las festividades, permitiendo a los ciudadanos realizar sus desplazamientos con normalidad.