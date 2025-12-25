Panamá Nacionales -  25 de diciembre de 2025 - 09:50

Horario del Metro de Panamá por Navidad: así operará este 25 de diciembre

Conoce el horario especial del Metro de Panamá este 25 de diciembre por Navidad. Las Líneas 1 y 2 operarán de la siguiente forma.

Horario del Metro de Panamá por Navidad

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que este miércoles 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Navidad, mantendrá un horario especial de operación en sus Líneas 1 y 2, garantizando el traslado de los usuarios durante esta fecha festiva.

De acuerdo con la información oficial, el servicio estará disponible desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., ofreciendo una alternativa rápida y segura para movilizarse por la ciudad de Panamá durante el feriado navideño.

Horario del Metro de Panamá el 25 de diciembre

  • Línea 1: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Línea 2: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Las autoridades recordaron a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar las normas de convivencia dentro de las instalaciones.

Metro de Panamá.jpg

Tarifas vigentes del Metro de Panamá

El Metro mantendrá sus tarifas regulares, sin cambios durante el día de Navidad:

  • Tarifa regular: B/. 0.35
  • Tarifa para jubilados, tercera edad y personas con discapacidad: B/. 0.24

El Metro de Panamá reiteró que continuará brindando un servicio eficiente durante las festividades, permitiendo a los ciudadanos realizar sus desplazamientos con normalidad.

