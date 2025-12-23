Metro de Panamá asegura operación del sistema de cobro con SONDA hasta 2027

Este martes 23 de diciembre, el Consejo de Gabinete aprobó una contratación mediante procedimiento excepcional entre el Metro de Panamá y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (SONDA, S.A.), por un monto de B/.11,085,673.14, destinada a la prestación del servicio de recaudo de pasajes, la administración financiera y el mantenimiento de los equipos de validación y cobro en las líneas 1 y 2 del Metro.

“Lo que buscamos con esto es, primero, garantizar la disponibilidad del sistema de cobro y pasaje del Metro de Panamá hasta abril del 2027. Y adicionalmente estos equipos fueron instalados, sobre todo, en la línea uno en el 2013, ya tenemos una serie de obsolescencias y deficiencias en el sistema, y también lo que busca esta contratación es poder, no solamente sostener el servicio, sino actualizar el equipamiento de todas las estaciones del Metro de Panamá”, explicó el director de Operaciones y Mantenimiento del Metro de Panamá, Luis Carlos Díaz.

El funcionario detalló que el objetivo es homologar y actualizar todos los validadores de las estaciones del Metro, así como de los metrobuses, para permitir el pago con la tarjeta de transporte, tarjetas de crédito y dispositivos móviles.

“En el mes de mayo o junio del próximo año todos los validadores del Metro de Panamá y de los buses también, porque de la mano con la Autoridad de Tránsito se va a trabajar una actualización donde ya el pasaje se va a poder pagar directamente con el celular, tarjetas de crédito, e inclusive hacer las recargas en línea sin tener que pasar por un activador de saldo”, indicó.

Por otro lado, de manera paralela, se trabaja en la elaboración del pliego de cargos del procedimiento de selección de contratista para la contratación de un nuevo operador del sistema de administración financiera y recaudo de pasajes, cuya vigencia será de diez años.