Metro de Panamá extenderá su horario este domingo por el Desfile de Navidad de San Miguelito

El Metro de Panamá informó que este domingo extenderá su horario de operación hasta las 12:00 a.m., con el objetivo de facilitar la movilización segura y ordenada de las personas que asistan al Desfile de Navidad de San Miguelito.
La medida busca brindar mayor comodidad y tranquilidad a los usuarios del transporte público que participen de esta actividad familiar, permitiendo un retorno seguro a sus hogares una vez culminen las festividades.
Metro de Panamá extiende sus horarios pero pide planificación a los viajeros
La empresa recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación, seguir las indicaciones del personal operativo y mantener las normas de convivencia dentro de las estaciones y trenes.
El Metro de Panamá reiteró su compromiso de apoyar eventos culturales y comunitarios, garantizando un servicio eficiente durante fechas especiales.