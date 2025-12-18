Tráfico pesado en Panamá Oeste: Metro anuncia cierres ¿se mantendrán en días festivos?

La Carretera Panamericana en Panamá Oeste continúa con cierres nocturnos programados como parte del desarrollo de la Línea 3 del Metro de Panamá, proyecto que mantiene alta incidencia en el flujo vehicular de miles de usuarios que circulan entre el interior y la capital.

Los cierres, aprobados dentro del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), están programados entre 9:00 p.m. y 4:00 a.m. e involucran maniobras vinculadas a vigas, estructuras y ajustes ferroviarios.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: Cuarto Puente sobre el Canal: Intercambiador conectará con el Corredor Norte y Panamá Este

metro de Panamá panama oeste.jpg La Línea 3 del Metro continúa avanzando con estructuras visibles sobre la vía Panamericana.

Panamá Oeste: zonas más afectadas

Actualmente, los tramos intervenidos se mantienen en:

Burunga : cierre en ambos sentidos cerca de estación Delta.

: cierre en ambos sentidos cerca de estación Delta. Vista Alegre : bloqueo entre el Colegio Roberto F. Chiari y Plaza Margarita.

: bloqueo entre el Colegio Roberto F. Chiari y Plaza Margarita. Nuevo Arraiján : inversión de carriles continúa activa para sostener flujo.

: inversión de carriles continúa activa para sostener flujo. Arraiján Cabecera: Cierre en sentido hacia La Chorrera.

Estos puntos forman parte del trazado para el monorriel que conectará Panamá Oeste con la capital, obra que representa el mayor proyecto de transporte público en desarrollo dentro de la región oeste.

Fechas festivas sin cierre

Las autoridades confirmaron que los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre no se ejecutarán cierres nocturnos, con el objetivo de apoyar el desplazamiento en temporada de fin de año.

Recomendaciones al conductor:

Planificar rutas con anticipación.

Conducir a baja velocidad en zonas señalizadas.

Salir con tiempo adicional para evitar retrasos.

Utilizar vías alternas internas cuando sea posible.

La Línea 3 del Metro continúa avanzando con estructuras visibles sobre la vía Panamericana, por lo que las autoridades solicitaron colaboración durante los trabajos temporales para garantizar seguridad y ritmo de construcción.