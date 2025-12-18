Cuarto Puente sobre el Canal: Intercambiador conectará con el Corredor Norte y Panamá Este

El Intercambiador del Este del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá permitirá una conexión directa entre Panamá Este, el Corredor Norte, la Terminal de Albrook y la avenida La Amistad, consolidándose como una de las infraestructuras viales más estratégicas del país.
Durante una inspección del proyecto, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que la obra fue rescatada y reactivada como parte de un compromiso de Estado.
Noticia relacionada: VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 18 de diciembre de 2025
Cuarto Puente sobre el Canal registra un 30% de avance
El titular del MOP informó que el proyecto registra actualmente un 30% de avance general, con 25 frentes de trabajo activos.
En este período se han ejecutado 360 pilotes, con diámetros entre 1.80 y 2.0 metros, y una longitud total de perforación que supera los 5.4 kilómetros, los cuales servirán como base estructural del puente y sus accesos.
Andrade adelantó que a inicios del próximo año concluirán los trabajos de otras fundaciones, dando paso a la construcción de las columnas de las torres principales, que alcanzarán hasta 186 metros de altura, equivalentes a un edificio de 65 pisos.
Más empleos y un intercambiador de primer mundo
El ministro también anunció que la fuerza laboral del proyecto aumentará de 2,000 a unos 3,700 trabajadores, junto con la incorporación de más equipos, materiales y materia prima.
En ese contexto, confirmó la decisión de incorporar un diseño de primer mundo para el Intercambiador del Este, en Albrook, el cual garantizará una conexión eficiente hacia el Corredor Norte, la avenida La Amistad y la avenida Omar Torrijos Herrera.
Impacto en la movilidad
Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó la magnitud del proyecto y su impacto en la movilidad nacional.
El informe sobre el avance del Cuarto Puente y el Intercambiador del Este fue presentado como parte del seguimiento a una obra considerada clave para la conectividad, el desarrollo logístico y la movilidad urbana del país.