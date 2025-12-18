Cuarto Puente sobre el Canal: Intercambiador conectará con el Corredor Norte y Panamá Este

El Intercambiador del Este del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá permitirá una conexión directa entre Panamá Este, el Corredor Norte, la Terminal de Albrook y la avenida La Amistad, consolidándose como una de las infraestructuras viales más estratégicas del país.

Las autoridades estiman que el Cuarto Puente será entregado en octubre de 2028.

Durante una inspección del proyecto, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que la obra fue rescatada y reactivada como parte de un compromiso de Estado.

"Hace un año, el 27 de agosto de 2024, el Gobierno asumió un compromiso social y de país: rescatar, reactivar y cumplirle a Panamá con una infraestructura que marcará generaciones", expresó Andrade.

Cuarto Puente sobre el Canal registra un 30% de avance

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, presentó un informe sobre el avance de los trabajos de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y el Intercambiador del Este. pic.twitter.com/fwDgMO3FOG — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

El titular del MOP informó que el proyecto registra actualmente un 30% de avance general, con 25 frentes de trabajo activos.

En este período se han ejecutado 360 pilotes, con diámetros entre 1.80 y 2.0 metros, y una longitud total de perforación que supera los 5.4 kilómetros, los cuales servirán como base estructural del puente y sus accesos.

Andrade adelantó que a inicios del próximo año concluirán los trabajos de otras fundaciones, dando paso a la construcción de las columnas de las torres principales, que alcanzarán hasta 186 metros de altura, equivalentes a un edificio de 65 pisos.

Más empleos y un intercambiador de primer mundo

El ministro también anunció que la fuerza laboral del proyecto aumentará de 2,000 a unos 3,700 trabajadores, junto con la incorporación de más equipos, materiales y materia prima.

"Subiremos de 2,000 a 3,700 trabajadores aproximadamente, tendremos más equipos en operación, compra de materiales y de materia prima, por ello hoy le notificamos al país que hemos decidido incluir un diseño de primer mundo para el intercambiador del Este, en Albrook, un elemento… pic.twitter.com/FgVYoxvoyb — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

En ese contexto, confirmó la decisión de incorporar un diseño de primer mundo para el Intercambiador del Este, en Albrook, el cual garantizará una conexión eficiente hacia el Corredor Norte, la avenida La Amistad y la avenida Omar Torrijos Herrera.

"Será el intercambiador más grande de Panamá y probablemente de Centroamérica", subrayó.

Impacto en la movilidad

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó la magnitud del proyecto y su impacto en la movilidad nacional.

"Esta es una obra que nos va a distinguir mucho y va a transformar esta ciudad y al país grandemente. Va a cambiar el tránsito hacia Panamá Oeste", afirmó el mandatario.

El informe sobre el avance del Cuarto Puente y el Intercambiador del Este fue presentado como parte del seguimiento a una obra considerada clave para la conectividad, el desarrollo logístico y la movilidad urbana del país.