Presidente Mulino anuncia 50 puentes zarzo en la comarca y millonaria inversión en agua potable

El presidente de la República, José Raúl Mulino , reiteró que el acceso al agua potable es una de las prioridades del Gobierno Nacional, y anunció una serie de proyectos estratégicos que beneficiarán a miles de panameños en Panamá Oeste, Colón, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

En ese sentido, el mandatario informó que, tras varios años de retrasos, el Gobierno logró asegurar, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una línea de crédito por B/.900 millones, que permitirá culminar importantes proyectos de infraestructura hídrica.

Entre ellos, destacó la finalización de la planta potabilizadora de Howard, en Panamá Oeste, y la ampliación de la planta de Sabanitas, en la provincia de Colón. Estas obras permitirán garantizar el suministro de agua potable a unas 300 mil personas en Panamá Oeste y 150 mil personas en Colón.

Presidente Mulino anuncia 50 puentes zarzo en la comarca Ngäbe Buglé

"Hoy puedo anunciar que el @MOPPma dará inicio en el verano a la primera fase del plan nacional 100 puentes-zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, con la construcción de los primeros 50 puentes peatonales en comunidades vulnerables de la comarca, y responde a una necesidad histórica…

Este financiamiento, estructurado entre la Secretaría de Metas y el IDAAN, también servirá para culminar el sistema de alcantarillado de David, en la provincia de Chiriquí, una obra clave para mejorar la salud pública y el saneamiento ambiental.

En materia de desarrollo social, el presidente Mulino anunció que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dará inicio, en el verano de 2026, a la primera fase del Plan Nacional “100 Puentes Zarzo para la comarca Ngäbe Buglé”, con la construcción inicial de 50 puentes peatonales en comunidades vulnerables.

Educación en la comarca Ngäbe Buglé

El proyecto busca atender una necesidad histórica de cientos de familias que enfrentan dificultades de acceso durante la temporada lluviosa, garantizando pasos seguros durante todo el año y la continuidad educativa de los estudiantes.

Por su parte, el mandatario informó que la próxima semana el Ministerio de Educación (Meduca) inaugurará tres nuevas escuelas en la comarca Ngäbe Buglé, como parte del programa de reemplazo de escuelas rancho por infraestructuras modernas.

"Este año, a nivel nacional, hemos finalizado 45 escuelas, y estamos fortaleciendo la inversión en infraestructura para el 2026, con el objetivo de seguir construyendo una mejor educación pública", subrayó el presidente.