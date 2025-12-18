El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.
Panamá Nacionales - 18 de diciembre de 2025 - 09:45
VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 18 de diciembre de 2025
Desde el campamento Torre Principal Este (M3) del Cuarto Puente, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.
En esta nota: