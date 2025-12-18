Panamá Nacionales -  18 de diciembre de 2025 - 09:45

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 18 de diciembre de 2025

Desde el campamento Torre Principal Este (M3) del Cuarto Puente, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.

Conferencia en vivo del presidente José Raúl Mulino

Embed - Pregúntale a Mulino | #conferenciadeprensa | 18 Diciembre 2025
En esta nota:
Seguir leyendo

Pago de la CSS a jubilados y pensionados inicia el viernes 19 de diciembre del 2025

PASE-U 2025: padres denuncian retrasos de más de dos años en pagos del IFARHU

Naviferias continúan en Panamá este 19 de diciembre, anuncia el IMA

Recomendadas

Más Noticias