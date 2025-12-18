Alcaldía de San Miguelito señala que proyectos investigados por el MP no son de la actual administración.

Ante la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Púbico (MP) para verificar en campo la ejecución de dos proyectos aprobados por el Consejo Municipal de San Miguelito y ejecutados por la alcaldía el 9 de enero, la Alcaldía de San Miguelito señaló que dichos proyectos corresponden a la administración anterior.