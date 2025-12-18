Alcaldía de Panamá presentará el Festival de Luces "Jesús es la Navidad" en el Parque Urracá.

La historia del nacimiento de Jesús, considerado el verdadero significado de la Navidad, será presentada este domingo 21 de diciembre en el Parque Urracá, mediante la exhibición de obras artísticas, según la Alcaldía de Panamá .

El municipio informó que el Festival de Luces “Jesús es la Navidad” iniciará a partir de las 4:00 p.m., será de entrada gratuita y estará dirigido a todas las familias. El evento contará con coreografías en tarima, obras de teatro, cápsulas audiovisuales, coros navideños, orquestas y la participación de artistas como El Rebaño, Luis Antonio, Emanuel Deliser y MC Méndez, entre otros, quienes narrarán la historia de cómo la luz de Jesús llegó al mundo.

“El momento cumbre de la actividad será cuando todos juntos en oración por Panamá, encenderán las luces de sus celulares y lo levantarán en señal de que la luz espiritual de Jesús alumbre los hogares panameños llenándolos de paz, amor y unidad", indica la entidad.

La Alcaldía agregó que el objetivo del festival es “encender la luz del amor, la alegría y el gozo en los corazones panameños cuando se recibe a Jesús".