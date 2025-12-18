CSS incorpora estudio clave para el diagnóstico de enfermedades cardíacas en Aguadulce

La CSS implementó un estudio clave para el diagnóstico de enfermedades cardíacas.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) implementó por primera vez en el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, el estudio de angiocat coronario, un procedimiento clave para el diagnóstico de enfermedades cardíacas.

Este avance permitirá que los pacientes de la región reciban atención especializada sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Panamá, mejorando el acceso a los servicios de salud y la evaluación de dolores torácicos en pacientes de alto riesgo.

El angiocat coronario facilita a los especialistas la identificación de arterias coronarias obstruidas y la determinación del grado de obstrucción, lo que contribuye a una toma de decisiones terapéuticas más precisa, tanto en tratamientos farmacológicos como intervencionistas.

estudio de angiocat coronario - css El director médico del hospital destacó que este servicio representa un avance tecnológico en la atención cardiovascular. CSS

El director médico del hospital, Dr. Omar De Icaza, destacó que la incorporación de este servicio representa un importante avance tecnológico en la atención cardiovascular y acerca los servicios especializados a la población de la región.

El Hospital Dr. Rafael Estévez brinda atención a cerca de 270 mil asegurados y no asegurados, registra más de 200 mil consultas médicas al año y cuenta con equipos de alta tecnología para ofrecer atención oportuna y de calidad. Los pacientes interesados pueden solicitar citas directamente en el Departamento de Radiología Médica del hospital.

Con este avance de la CSS, la atención a la salud cardiovascular está ahora más cerca de casa, reforzando la importancia de diagnósticos oportunos y servicios médicos de calidad.