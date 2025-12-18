CSS suspende y traslada archivos de prestaciones económicas del Edificio Bolívar

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó a los asegurados y pensionados que, por un período de 15 días, quedará suspendida la entrega de copias de resoluciones en las áreas de archivos de Prestaciones Económicas ubicadas en el Edificio Bolívar, a partir de este jueves 18 de diciembre de 2025.

La institución explicó que la suspensión temporal del servicio responde al traslado de los archivos hacia una nueva ubicación en el corregimiento de Calidonia, específicamente en la antigua Renta 5, dentro del edificio del Instituto de Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida.

Según la CSS, este proceso tiene como objetivo optimizar la organización documental y mejorar la atención a los usuarios, una vez concluida la reubicación.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y lamentó los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, reiterando su compromiso de restablecer el servicio tan pronto finalicen los trabajos de traslado.

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 524-5414 y 524-5435.