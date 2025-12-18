Panamá Nacionales -  18 de diciembre de 2025 - 14:48

CSS suspende y traslada archivos de prestaciones económicas del Edificio Bolívar

La CSS suspende por 15 días la entrega de copias de resoluciones en el Edificio Bolívar por traslado de archivos. Conoce las fechas y contactos.

Edificio Bolívar de la CSS
Edificio Bolívar de la CSS@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los asegurados y pensionados que, por un período de 15 días, quedará suspendida la entrega de copias de resoluciones en las áreas de archivos de Prestaciones Económicas ubicadas en el Edificio Bolívar, a partir de este jueves 18 de diciembre de 2025.

La institución explicó que la suspensión temporal del servicio responde al traslado de los archivos hacia una nueva ubicación en el corregimiento de Calidonia, específicamente en la antigua Renta 5, dentro del edificio del Instituto de Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida.

CSS suspende por 15 días la entrega de copias de resoluciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2001738951418163325?s=20&partner=&hide_thread=false

Según la CSS, este proceso tiene como objetivo optimizar la organización documental y mejorar la atención a los usuarios, una vez concluida la reubicación.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y lamentó los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, reiterando su compromiso de restablecer el servicio tan pronto finalicen los trabajos de traslado.

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 524-5414 y 524-5435.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago de la CSS a jubilados y pensionados inicia el viernes 19 de diciembre del 2025

Triple pago a jubilados y pensionados: habilitan líneas telefónicas si no recibe el beneficio

Triple pago a jubilados y pensionados: quiénes cobrarán primero según la CSS

Recomendadas

Más Noticias